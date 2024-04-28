У Тернополі продають унікальний автомобіль за 65 тисяч доларів. ФОТО

Подовжений Suzuki Jimny перетворили на зменшену копію Mercedes G-Class Brabus. Позашляховик кардинально змінився зовні та отримав жовто-синій шкіряний салон.

В Україні виставили на продаж перший п’ятидверний Suzuki Jimny. Позашляховик оцінили в 65 000 доларів. Його подробиці з’явилися на Auto.ria, повідомляє Фокус.

Цей позашляховик виставили на продаж у Тернополі, хоча фото авто зроблені не в Україні. Висока ціна Suzuki Jimny обумовлена тюнінгом, який зробив авто схожим на “Гелендваген”.

Тюнінг Suzuki Jimny в стилі Mercedes G-Class є доволі популярним і це не перше подібне авто в Україні, проте раніше в такий спосіб доопрацьовували лише короткий тридверний варіант моделі.

Якщо точніше, то новий Suzuki Jimny зробили схожим на Mercedes G-Class Brabus. Йому замінили капот, решітку радіатора та оптику, а також додали обвіс, розширювачі арок, підніжки та антикрило на даху. Встановлено і великі колісні диски. Салон Suzuki Jimny оздоблено жовто-синьою шкірою та карбоном, а кузов отримав яскраве рожево-фіолетове забарвлення.

Водночас силовий агрегат залишився стандартним — 1,5-літрова 102-сильна четвірка працює в парі з 4-ступінчастим автоматом, а повний привід доповнений знижувальною передачею. Лише вихлоп вивели з боків. Тобто авто значно повільніше, аніж справжній Mercedes G-Class Brabus із V8 твін-турбо потужністю 800-900 сил.