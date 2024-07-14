59-річна жінка вирішила придбати автомобіль, натомість втратила гроші й залишилася без транспорту.

За допомогою до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася тернополянка. Вона розповіла, що у месенджері знайшла оголошення про продаж машини. Зв’язавшись з продавцем, потерпіла погодилася на умови, за якими переказала на рахунок афериста суму в розмірі 150 тисяч гривень. Однак невідомий автомобіль не відправив, гроші не повернув та перестав виходити на зв’язок.

За фактом шахрайства дізнавачі розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника.

Працівники поліції вкотре застерігають від подібних афер! Ні в якому разі не переводьте та не передавайте кошти невідомим чи малознайомим людям. Здійснивши передоплату, ви ризикуєте втратити гроші й можете залишитися без покупки. А якщо вона надто дорога – взагалі не варто ризикувати! Слід побачити, що купуєш, а тоді оплачувати.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.