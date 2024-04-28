На фронті загинув захисник з Тернопільщини Андрій Данцевич: йому було лише 24 роки

Ще один наш захисник став Янголом, який тримає над нами небо.

У районі н. п. Переїзне Донецької області загинув мешканець села Вістря Андрій Данцевич. Йому було лише 24 роки.

На вшанування пам’яті загиблого захисника у Коропецькій громаді з 27 квітня по 3 травня оголошено дні жалоби.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним воїна – матері Галині, батьку Володимиру, бабусі Дарусі, братам Роману та Олександру, сестрі Марійці, знайомим та близьким Героя.

Розділяємо біль їх непоправної втрати…”, – ідеться у повідомленні Коропецької селищної ради.