Сьогодні, 11 травня, в Шумську зустрінуть тіло Захисника Олександра Грицюка. Боєць загинув 9 травня на Чернігівщині.

Зустріч тіла Героя відбудеться о 14-й годині на Площі Героїв Майдану.

Про це повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

“Просимо прийти та віддати останню шану загиблому Герою, який ціною власного життя захищав рідну землю”, – ідеться у зверненні очільника громади.

Олександр Грицюк проживав у сулі Обич Шумської громади. Йому було лише 30 років.

“Загинув відважний Воїн, справжній патріот, що став на захист рідної землі, свого дому та близьких людей.

Добрий та щирий Олександр завжди поспішав усім на допомогу, мав багато друзів. Завжди дбав про сім’ю, про рідних.

На небо відійшов ще один Герой, який щиро любив Україну та боровся за її незалежність.

Висловлюємо щирі слова співчуття рідним, друзям та побратимам загиблого…

Вічна Пам’ять та шана Герою!”, – зазначає Вадим Боярський.

Поховають Героя завтра у рідному селі. 12 травня в Шумській громаді оголошено днем жалоби.