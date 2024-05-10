На фронті загинув 25-річний воїн з Тернопільщини Антон Білик

Жорстока війна росії проти України забрала життя випускника Західноукраїнського національного університету Антона Білика.

Про це повідомили на сторінці вишу.

Антон народився 24 березня 1999 року у селі Пастуше. У 2016 році він розпочав навчання у класичному університеті Тернополя за освітньою програмою “Публічне управління та адміністрування”, у 2020 році отримав диплом бакалавра.

“Університетська родина схиляє голови у скорботі та висловлює щирі співчуття сім’ї, друзям, близьким.

Нехай душа загиблого знайде спокій!

Вічна пам’ять, слава та шана!”, – ідеться у зверненні на сторінці ЗУНУ.