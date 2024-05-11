Прикордонники оприлюднили відео, як мешканець Тернопільщини намагався незаконно перетнути державний кордон.

27-річний мешканець Тернопільщини, аби незаконно потрапити до Молдови, скористався послугами одного із менеджерів інтернет-мережі. За порадою адміністратора, чоловік прикупив надувний гумовий човен з веслами та забродний комбінезон, повідомляє Погляд.

Відео затримання ухилянта оприлюднили у Могилів-Подільському прикордонному загоні.

«Скористатись придбаним екіпіруванням так і не вдалось. Прикордонники Могилів-Подільського загону вчасно, за допомогою квадрокоптера, виявили та затримали нічних мандрівників, які полишили свою автівку та дуже швидко переносили човен до річки Дністер.

Як з’ясувалось, вартість такої подорожі до сусідньої країни коштувала клієнту 9 тисяч доларів США», – зазначили прикордонники у дописі до відео.