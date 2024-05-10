Другий рік поспіль Україна відзначає День Європи разом з країнами Європейського Союзу. До святкування приєдналася також і Тернопільщина.

Жителі краю розгорнули прапори України та Євросоюзу на сходах біля обласної військової адміністрації. Таким чином учасники акції показали важливість єдності, сили, спільного руху в майбутнє.

«Ми продовжуємо рухатись євроінтеграційним шляхом попри біль, втрати та руйнування, які принесла російська повномасштабна війна. Європейський Союз є одним із найбільших донорів нашої країни, а також Тернопільської області. Попри війну, ми ні на крок не зупиняємось у наших європейських прагненнях, а, навпаки, дедалі глибше інтегруємось в європейський простір у всіх сфера», – зазначив учасник акції Іван Островський.

За словами координаторів акції, важливим інструментом, спрямованим на розвиток потенціалу регіону, є Програма транскордонного співробітництва Interreg NEXT Польща-Україна 2021 – 2027. Громади Тернопільщини налагодили міцні партнерські зв’язки з громадами кількох воєводств. Область зможе залучити 8,4 млн євро на реалізацію інноваційних проєктів спрямованих на безпеку навколишнього середовища, стале управління водними ресурсами та підвищення якості медичних послуг.