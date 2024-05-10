В сусідній з Тернопільщиною області жінка живцем спалила чоловіка

Правоохоронці розслідують вбивство чоловіка дружиною в Луцькому районі.

Про це повідомляє сайт новин Волині «Конкурент»..

Трагедія трапилась учора, 8 травня, близько 17:00 години в одному з сіл Цуманської громади.

Слідчо-оперативна група встановила, що 54-річна місцева мешканка облила легкозаймистою речовиною свого 57-річного чоловіка, особу з інвалідністю, та підпалила. Від отриманих опіків потерпілий загинув на місці події.

Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі зареєстрували відомості кримінального характеру за ст. 115 – йдеться про вбивство з особливою жорстокістю. Наразі всі детальні обставини та мотиви встановлюються.