Правоохоронці розслідують вбивство чоловіка дружиною в Луцькому районі.
Про це повідомляє сайт новин Волині «Конкурент»..
Трагедія трапилась учора, 8 травня, близько 17:00 години в одному з сіл Цуманської громади.
Слідчо-оперативна група встановила, що 54-річна місцева мешканка облила легкозаймистою речовиною свого 57-річного чоловіка, особу з інвалідністю, та підпалила. Від отриманих опіків потерпілий загинув на місці події.
Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі зареєстрували відомості кримінального характеру за ст. 115 – йдеться про вбивство з особливою жорстокістю. Наразі всі детальні обставини та мотиви встановлюються.