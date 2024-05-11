На Микулинецькому кладовищі піротехніки ДСНС вилучили гранати часів Другої світової війни.

Вранці 10 травня до надзвичайників надійшло повідомлення від працівника Микулинецького кладовища. Він розповів, що під час копання могили в частині цвинтаря, де хоронять загиблих військових, виявили два предмети, схожі на гранати часів минулих воєн. Також чоловік повідомив рятувальників, що там о 12-й годині заплановано проведення похорону.

На виклик вирушили піротехніки ДСНС. Вони обстежили навколишню територію та вилучили три бойові гранати часів Другої світової війни. Проводиться транспортування вибухонебезпечних предметів до місця знищення, повідомили у ДСНС.

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