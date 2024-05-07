Співбесіда, на думку Романа Терещенка, це відмінний спосіб оцінити досвід, навички та професійні якості майбутніх співробітників. Експерт переконаний, що такий підхід допомагає ефективно відібрати персонал і швидше заповнити ключові посади у компанії. Під час діалогу важливо роз’яснити позицію та очікування від кандидата. При цьому фахівець переконливо радить уникати питань про особисте життя людини. Він вважає, що інформація про сім’ю чи інші аспекти біографії не впливає на відповідність потенційного працівника посаді.

На відміну від питань про приватне життя людини, є низка тем, на які обов’язково варто поговорити з претендентом. Ось їх оптимальний перелік:

Оцінка досвіду кандидата. Шляхом ставлення цільових питань можна оцінити кваліфікацію, досвід та експертність кандидата у відповідній галузі. Це допомагає обрати найбільш відповідальних людей, які відповідають потребам компанії.

Шляхом ставлення цільових питань можна оцінити кваліфікацію, досвід та експертність кандидата у відповідній галузі. Це допомагає обрати найбільш відповідальних людей, які відповідають потребам компанії. Знайомство кандидата з компанією. Представлення кандидатів керівництву вашої компанії під час співбесіди сприяє розумінню їхньої взаємодії з колегами та інтеграції в колектив.

Представлення кандидатів керівництву вашої компанії під час співбесіди сприяє розумінню їхньої взаємодії з колегами та інтеграції в колектив. Аналіз навичок кандидата. Для оцінки рівня комунікабельності, вміння вирішувати проблеми та роботи в команді, можна ставити відповідні запитання. Стосовно посад, що потребують спеціалізованих технічних умінь, важливо провести відповідні тести, щоб переконатися у наявності цих потрібних навичок та знань у кандидата.

За словами Романа Терещенка, відповіді на ці питання, допоможуть виявити тих претендентів, що ідеально доповнять трудову сім’ю, бо підходять за цілями, корпоративною культурою та біографією компанії. Експерт, спираючись на ці принципи, вказує на необхідність пізнавальних інтерв’ю для HR-менеджерів у процесі співбесіди з потенційними співробітниками.

Найважливіші аспекти відбору персоналу від Романа Терещенка

Секрет успішного відбору персоналу для вашого бізнесу полягає в уважному виборі кандидатів, переконаний Роман Терещенко. Відповідно до його поглядів, ось головні критерії, на які варто звертати увагу під час інтерв’ю з претендентами на вакансію:

Розуміння цілей компанії. Важливо, щоб кандидат розумів, як його робота співвідноситься з метою та стратегією компанії. Варто дізнатись, що він знає про вашу бізнес-сім’ї та чому хоче працювати саме в ній.

Важливо, щоб кандидат розумів, як його робота співвідноситься з метою та стратегією компанії. Варто дізнатись, що він знає про вашу бізнес-сім’ї та чому хоче працювати саме в ній. Професійні навички. Експерт упевнений, що кандидат на посаду повинен продемонструвати відповідність свого досвіду та навичок вимогам посади. Важливо оцінити конкретні приклади проектів чи досягнень з його трудової біографії.

Експерт упевнений, що кандидат на посаду повинен продемонструвати відповідність свого досвіду та навичок вимогам посади. Важливо оцінити конкретні приклади проектів чи досягнень з його трудової біографії. Аналітичні здібності. Влучні аналітичні здібності потрібні для прийняття обґрунтованих рішень. Поговоріть з кандидатом про ситуацію, коли йому доводилося аналізувати дані для прийняття рішень. Дізнайтеся, які результати він отримав та які висновки зробив.

Влучні аналітичні здібності потрібні для прийняття обґрунтованих рішень. Поговоріть з кандидатом про ситуацію, коли йому доводилося аналізувати дані для прийняття рішень. Дізнайтеся, які результати він отримав та які висновки зробив. Ініціатива та самомотивація.

Бажання розвиватися і самовдосконалюватися є важливим для успіху як співробітника, так і компанії. Запитайте у кандидата про його цілі і які кроки він планує зробити для їх досягнення. Якщо хоче збагачуватись новими знаннями, то слід обов’язково надати йому таку можливість. Розумні та освічені спеціалісти наразі на вагу золота, тому треба сприяти їх розвитку, – упевнений Терещенко Роман Вікторович.

Вміння пристосовуватись до змін. Сучасний бізнес вимагає готовності та швидкої адаптації до змін. Дізнайтеся, як кандидат до цього ставиться чи готовий перелаштовуватись під виклики часу.

Сучасний бізнес вимагає готовності та швидкої адаптації до змін. Дізнайтеся, як кандидат до цього ставиться чи готовий перелаштовуватись під виклики часу. Здібності до спілкування. Ефективна комунікація важлива для роботи в команді та спілкування з клієнтами. Варто звернути увагу, як кандидат відповідає на запитання, чи зрозуміло він висловлює свої думки та чи вміє прислухатися до інших. Це як у сім’ї: відвертий діалог завжди допомагає зберегти здорову атмосферу та спонукає до нових звершень разом.

Роман Терещенко вважає, що початкова співбесіда та враження про кандидата для досвідченого спеціаліста з управління персоналом вважається важливим показником. Зазвичай кадровий керівник заздалегідь готує ключові питання, які допомагають з’ясувати відповідність претендента інтересам бізнес-сім’ї чи сприятиме її об’єднанню. Не забудьте врахувати, що приватна біографія людини до роботи не має жодного відношення, тому не варто в неї занурюватись. Найголовніше, щоб його професійні характеристики посилювали команду та сприяли досягненню спільного успіху.