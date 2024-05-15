У Тернопільському обласному центрі зайнятості та усіх його відокремлених управліннях та відділах запрацювало «Єдине вікно» для вразливих категорій населення. Ветеранам, переселенцям та людям з інвалідністю тут надаватимуть інформацію про працевлаштування, професійне навчання, розвиток та запровадження бізнесу.

– Сьогодні служба зайнятості має багато програм сприяння зайнятості, тісно співпрацює з державними та місцевими органами влади, громадськими та іншими організаціями, – розповів під час брифінгу у ТОВА Микола Городецький, директор Тернопільського обласного центру зайнятості. – Ми концентруємо інформацію про послуги наших соціальних партнерів, які прямо чи опосередковано допомагають у пошуку роботи та працевлаштуванні вразливих категорій населення: ВПО, ветеранів, людей з інвалідністю тощо. Звернувшись у зручний за місцем розташування підрозділ обласного центру зайнятості, людина має можливість отримати максимум інформації відповідно до її запиту.

У «Єдиному вікні» працюють кар’єрні радники, які пройшли навчання та тренінги по роботі із соціально вразливими категоріями. Разом з клієнтом вони розроблятимуть план повернення до зайнятості.

– У випадку відсутності підходящої роботи, а також якщо є фактори, які впливають на пошук роботи, кар’єрний радник спільно з клієнтом вибудовує план і програму залучення до заходів, які будуть сприяти працевлаштуванню, – розповіла Валентина Нікуліна – заступник начальника управління реалізації політики зайнятості, начальник відділу Тернопільського ОЦЗ. – Зокрема, це групові та індивідуальні профорієнтаційні заходи. Часто ветерани та люди з інвалідністю не можуть вернутися на колишнє місце роботи, виконувати функції, які виконували раніше і тут наш фахівець пропонує різні форми професійного навчання: первинне, для тих хто не має спеціальності, перенавчання за актуальними на ринку праці вакансіями, курси підвищення кваліфікації. Може бути залучення до тимчасових форм зайнятості: громадські та суспільно корисні роботи. Проводимо також орієнтацію на підприємницьку діяльність.

Тернопільський обласний центр зайнятості, його філії та їх місцеві підрозділи уклали угоди чи меморандуми про співпрацю з понад 20-ма громадськими, волонтерськими, благодійними, профспілковими та іншими організаціями. Кар’єрні радники служби зайнятості, за словами заступниці директора Тернопільського ОЦЗ Олександри Островської, надаватимуть інформацію про: отримання житла; гуманітарну та матеріальну допомогу; консультації з питань супроводу в працевлаштуванні, з профнавчання; гранти з міжнародних фондів для розвитку та започаткування бізнесу; правову допомогу; допомогу у відновленні документів; отримання посвідчень ветерана, людини з інвалідністю; отримання довідки про взяття на облік ВПО; психологічну допомогу та послуги з реабілітації; соціальну та професійну адаптацію для ветеранів/ветераном; соціальні виплати та компенсації; можливість отримання технічних засобів реабілітації; послуги з догляду за дитиною до 3-х років від «муніципальної няні» та про багато інших послуг.

Обласна служба зайнятості запрошує до співпраці державні установи, громади, фонди та інші організації, щоб кар’єрні радники могли пропонувати їх послуги тим людям, які їх потребують.