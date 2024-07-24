Обіцяють понад 30 тисяч гривень: ТОП спеціальностей і зарплат липня на Тернопільщині

Більше 1800 вакансій пропонують жителям області місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості. Майже кожна п’ята з них із заробітною платою вищою від середньої по області.

Найбільше роботодавці потребують працівників на підприємства переробної промисловості, у торгівлю, у сферу охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, транспорту, освіти.

– У топ 10 вакансій в липні в області увійшли: водій, лікар, продавець, кухар, швачка, підсобний робітник, медсестра, вантажник, бухгалтер, касир торговельного залу, – повідомляють в Тернопільському обласному центрі зайнятості. – У топі професій за розміром зарплати: 31,8 тисяча гривень – складальник електричних машин та апаратів; 30 тисяч – начальник (завідувач) виробничої лабораторії, начальник виробництва; 25-28 тисяч – оператор пульта керування устаткуванням залізобетонного виробництва, рихтувальник кузовів, начальник цеху, керуючий відділенням, оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м’ясних продуктів), дизайнер-виконавець, монтажник устаткування зв’язку; 20-22 тисячі – лікарі різних спеціальностей, забивач худоби, машиніст автовишки та автогідропідіймача, авторемонтник, монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації, монтажник-складальник алюмінієвих конструкцій, агент торговельний, інженер мережі стільникового зв’язку, монтувальник шин, формувальник залізобетонних виробів та конструкцій, готувач фаршу, керуючий магазином, завідувач сектору.

Як зауважують в обласному центрі зайнятості, зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації. За детальнішою інформацією необхідно звернутися у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за телефоном «гарячої лінії»: (063) 5765756.

Ольга Трач