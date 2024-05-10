Вихідними на Тернопільщині денної пори передбачають помірне тепло, а ранки і вечори будуть прохолодними. За прогнозами синоптиків, до регіону наближається холодний атмосферний фронт, він і зумовлюватиме погоду цими днями у краї.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вихідними на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, обійдеться без істотних опадів, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура по області вночі 6 – 11° тепла, вдень 14 – 19° тепла; по м. Тернополю вночі 8 – 10° тепла, вдень 16 – 18° тепла. Вночі та вранці місцями на поверхні грунту можливі заморозки 0 – 2°.

«У неділю опадів в Україні не передбачається. А ось температура повітря дещо знизиться. Періодично збільшуватиметься хмарність», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цими днями на Тернопільщині буде періодично прохолодною. Вечірньої та ранкової пори знадобиться більш теплий одяг.