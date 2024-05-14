Літнє тепло йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, з четверга у краї очікується суттєве підвищення температурних показників. Стовпчики термометрів перевищуватимуть двадцятиградусні позначки.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом доби у краї зберігатиметься прохолодна погода. Температура повітря по області вночі 2 – 7° тепла, вночі та вранці місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки 0 – 3°, температура повітря вдень 13 – 18° тепла.

«З 16-го травня стовпчики термометрів поступово йтимуть вгору і дійдуть до кінця тижня нарешті до 18-23 градусів тепла. Переважно обійдеться без опадів. У більшості областей вітер буде помірним. Надалі повітря теплішатиме, дощ, який важко буде не помітити, найбільш ймовірний у суботу», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи попереджають: у лісах та інших природних об’єктах області – надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження лісових пожеж при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.