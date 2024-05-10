Вибір кольору фасаду – важливий етап у процесі оформлення екстер’єру будинку. Правильно підібраний колір не тільки прикрашає його, а й візуально коригує пропорції, а також підкреслює архітектурний стиль.

Для покрівлі є різні матеріали – руберойд, бітумна черепиця, профнастил, ондулін, металочерепиця тощо. Вони відрізняються характеристиками, технологією виготовлення й укладання, терміном служби тощо.

Фахівці рекомендують купити руберойд у Львові по ціні Aquaizol, для якого характерна висока якість та є гарантія від офіційного виробника. Важливо також правильно підібрати колір фасаду, враховуючи низку факторів.

Підбір кольору фасаду до даху: рекомендації фахівців

При підборі кольору фасаду до покрівлі необхідно враховувати такі рекомендації:

сполучуваність кольорів. Класичне: темний дах (коричневий, сірий, синій, зелений) та світлий фасад (білий, кремовий, бежевий). Воно завжди виглядає гармонійно й елегантно. Контрастне: темний дах та світлий фасад або світлий дах та темний фасад. Надає екстер’єру будинку яскравості та виразності. Монохромне: дах та фасад одного кольору, але різних відтінків. Створює спокійний та затишний образ будинку;

архітектурний стиль будинку. Для класичного стилю добре підходять такі кольори, як білий, кремовий, бежевий, пісочний. Для сучасного можна використовувати більш яскраві та насичені: сірий, синій, графітовий, бордовий. Для сільського підійдуть натуральні: коричневий, зелений, охра;

навколишнє середовище. Якщо будинок розташований у лісистій місцевості, то фасад можна пофарбувати в зелений або коричневий, щоб він гармонійно вписувався в навколишнє середовище. Якщо він у прибережній зоні, то фасад можна пофарбувати в білий, блакитний або синій, щоб він поєднувався з кольором моря та неба;

особисті уподобання.

Рекомендації від фахівців

Крім основних чинників, слід враховувати також колір віконних рам та дверей, матеріал фасаду та освітлення.

Колір віконних рам та дверей має поєднуватися з кольором фасаду. Різні матеріали (дерево, цегла, штукатурка) по-різному поєднуються з різними відтінками.

Для гідроізоляції фундаменту, стін та покрівлі оптимальний варіант – шиповидна мембрана, вона гнучка та водонепроникна. Виготовлена з поліетилену високої щільності, має спеціальні шви, які забезпечують герметичність.

Особливості поєднання кольору фасаду з кольором даху

Вибір кольору фасаду та покрівлі має свої особливості, з якими слід ознайомитися детальніше.

Наприклад, це стиль архітектури. Для класичного добре підходять такі поєднання кольорів, як бежевий фасад та коричневий дах, сірий фасад та синій дах. Для сучасного – більш яскраві та контрастні поєднання, наприклад, білий фасад та чорний дах, жовтий фасад та зелений дах. Для сільського підійдуть натуральні кольори та прості поєднання: коричневий фасад та зелений дах. Правильний вибір матеріалів та кольорів для фасаду й даху дає змогу створити неповторний і оригінальний зовнішній вигляд будинку.