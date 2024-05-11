На Тернопільщині розпочалась найбільша в Україні спортивно-патріотична теренова гра «Гурби-Антонівці».

Вже більше десяти років вона щороку відбувається у лісовому масиві між селами Антонівці на Тернопільщині та Смига, що у Рівненській області. Саме тут у 1944 році підрозділи Української Повстанської Армії потрапили в оточення військ НКВД, так званий “Гурбинський мішок”. П’ять тисяч українських героїв мужньо боролися проти понад 35 тисяч окупантів і після кількох виснажливих днів бою вирвалися з оточення. Цей бій увійшов в історію як найбільший бій УПА. Тому, молодь з усієї України вшановує полеглих тут українських героїв та знищених після бою мешканців села Антонівці.

Популярність гри з кожним роком зростає. Цього року До участі зголосилось близько 350 осіб з усіх областей України, повідомляють у Тернопільській ОВА.