Коли користувач уперше починає працювати з iMac, Mac Pro або MacBook Air, він виявляє, що деякі речі не такі, як раніше: на клавіатурах комп’ютерів Apple відсутня кнопка Print Screen. Але не варто турбуватися — є і інші клавіші, які виконують ті самі функції.

Крім того, є кілька альтернативних методів, які дають змогу легко робити скріншоти на Mac, а також зберігати їх у потрібному форматі, надсилати друзям або публікувати в інтернеті.

Вибір відповідного інструменту для створення скріншотів залежить від мети, яку користувач переслідує, а також від необхідності редагування або специфічного формату зображення. Важливо вибрати той, який дасть змогу виконати роботу із мінімальними витратами часу й зусиль.

Використання вбудованих інструментів

Для створення скріншотів в операційній системі macOS доступні кілька комбінацій клавіш. Якщо ви є власником MacBook Pro M3 Pro або іншої моделі, виберіть один із варіантів:

Command + Shift + 3 — для захоплення всього екрана.

Command + Shift + 4 — для фіксації обраної частини. Після натискання цих клавіш ви зможете виділити потрібну область мишею. Якщо помилилися, можна просто натиснути Esc і почати знову. Коли зону виділено, відпустіть ліву кнопку миші, щоби зробити скріншот.

Command + Shift + 4, потім Пробіл — для захоплення вікна програми. Після натискання цих клавіш курсор миші зміниться на значок камери. Виберіть вікно програми, яке потрібно знімати, і клацніть лівою кнопкою миші. Якщо потрібно зняти скріншот без тіней, утримуйте клавішу Option до того моменту, поки не відпустите кнопку миші.

Деякі програми можуть заборонити створення знімків цим способом. Наприклад, це може статися із програмою Apple TV. Під час створення скріншота на Mac ви можете натиснути й утримувати клавішу Control, щоби додати його в буфер обміну. Це зручно, якщо ви хочете одразу після створення знімка вставити його в документ або провести редагування.

Стандартний застосунок

Для створення скріншота на Mac ви можете використовувати вбудований додаток «Знімок екрана». Для його запуску достатньо натиснути комбінацію клавіш Command + Shift + 5.

Після цього на екрані з’явиться панель інструментів, із допомогою якої можна легко вибрати тип скріншота: вікно певної програми, весь екран або його фрагмент. Також із допомогою цієї панелі можна записувати відео. У меню «Параметри» можна налаштувати різні опції, наприклад, папку для збереження знімків за замовчуванням і опції показу мініатюри.

Великий скріншот

Переконайтеся, що меню «Розробка» ввімкнено. Для цього перейдіть у меню браузера «Налаштування», потім «Додатки» і встановіть відповідний прапорець.

Відкрийте вебсторінку, скріншот якої ви хочете зберегти. У меню виберіть «Розробка» й потім «Підключити вебінспектор». У вікні наведіть покажчик миші на перший рядок, що починається із тега html, і клацніть правою кнопкою, щоби відкрити спливаюче меню. У ньому виберіть пункт «Зробити знімок екрана». Вкажіть назву файлу для скріншота і виберіть папку для його збереження.