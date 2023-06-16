Навіть ті, хто не дуже цікавиться новинками в світі цифрових технологій, добре знають, що IPhone – найкращий смартфон. Звісно й до цього часу є скептики, які стверджують, що для них немає різниці, яким телефоном користуватися. Проте достатньо їм потримати в руках Айфон, щоб переглянути свої погляди. Зараз можна купити Айфон БУ, який коштує зовсім недорого. Великий вибір БУ моделей пропонує інтернет-магазин AppTown.

В чому переваги Айфонів

Неймовірна зручність використання полягає в тому, що смартфон працює миттєво, незалежно від кількості запущених додатків чи вкладок в браузері. Крім того, після видалення програми чистити кеш не потрібно.

Це не єдина перевага смартфонів Apple. Окремо варто виділити:

стильний зовнішній вигляд (багато варіантів кольорів);

екран з високою чіткістю (кращий ніж в інших виробників);

прийнятна тривалість автономної роботи;

кінематографічна якість знімання (в останніх 4 поколіннях);

постійне отримання оновлень прошивки;

зручна операційна система та багато іншого.

До Айфонів легко знайти необхідні та стильні аксесуари, які підвищують зручність користування гаджетом. Щоб відчути всі переваги, необхідно купити одну з останніх моделей.

Чи є недоліки в Айфонів

Перше, що спадає на думку, це вартість. Звісно, новинки завжди коштують дорожче, особливо це стосується старших моделей лінійки. Але завжди можна замовити БУ модель попередніх поколінь. Різниця у зручності використання 14 покоління чи 12 буде майже непомітною для пересічного користувача. Обидва пристрої працюють миттєво.

Інші недоліки важко визначити. Звісно, деяким користувачам хотілося б збільшити час автономної роботи пристроїв, але це стосується не тільки Айфонів, але й смартфонів інших виробників: при активному використанні заряду може не вистачити до вечора. Покупка БУ IPhone – гарна можливість придбати якісний смартфон без недоліків за прийнятною ціною. Особливо рекомендується зробити це тим користувачам, хто вже має гаджети від Apple. Наприклад, MacBook, iPods чи Apple Watch.