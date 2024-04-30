Чортківська громада стала частиною туристичного пішого маршруту Camino Podolico.

Camino Podolico – це Подільський шлях святого Якова — культурно-пізнавальний та паломницький маршрут з Вінниці до Кам’янця-Подільського на зразок Шляхів святого Якова, які проходять через усю Європу та ведуть до міста Сантьяго де Компостела в Іспанії. Маршрут поєднав 13 точок Вінницької та Хмельницької областей, а в кінці квітня цього року до нього приєдналося ще шість учасників. Протокол про приєднання Чортківської громади до проекту Camino Podolico підписав 26 квітня у Кам’янці-Поільському заступник міського голови Чорткова Віктор Гурин.

Унікальність Camino Podolico полягає в тому, що він проходить найбільш мальовничими місцями східного Поділля. Його довжина становить 252 кілометри, шлях можна пройти за 12–14 днів. Маршрут проходить через такі населені пункти: Вінниця, Гнівань, Браїлів, Жмеринка, Северинівка, Бар, Ялтушків, Віньківці, Зіньків, Маліївці, Дунаївці, Маків, Кам’янець-Подільський та інші мальовничі містечка та села Поділля. В останні вихідні квітня відбулося перше тестове проходження ділянкою від Кам’янця-Подільського через населені пункти Рихта і Завалля до єдиного діючого храму святого Якова на Поділлі у селі Панівці Тернопільської області. Ця гілка, як зазначають організатори шляху святого Якова, в майбутньому стане логічним продовженням маршруту у напрямку до Карпат.

Село Панівці розташоване на річці Збруч у Мельнице-Подільській селищній громаді Чортківського району. Церква святого апостола Якова в Панівцях – це парафія і храм греко-католицької громади Мельнице-Подільського деканату Бучацької Єпархії УГКЦ. Збудовували та освятили її у 1852 році. Храм є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Фото із сайту Camino Podolico