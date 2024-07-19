Повіривши невідомому співрозмовнику, житель Тернопільщини втратив 110 000 гривень. Чоловік думав, що вбереже свої гроші. Проте виявилося, що його ошукав телефонний незнайомець, який представився працівником фінансової установи.

Шахрайська схема полягає у тому, що потенційним жертвам аферисти розповідають про збій системи, блокування рахунків та просять назвати персональні дані. Після декількох хвилин спілкування зі зловмисниками, громадяни отримують сповіщення про списання коштів.

Від такого злочину потерпів 57-річний житель Чорткова. Співрозмовник представився працівником банку, увійшов в довіру та вивідав конфіденційні дані банківської картки. У результаті – з електронного гаманця було знято 110 000 гривень. Потерпілий із заявою про вчинене щодо нього шахрайство звернувся до працівників Чортківського районного управління поліції.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають заходів для встановлення особи афериста та притягнення його до відповідальності.

Працівники поліції вкотре радять жителям області бути обережними. Не надто довіряйте інформації, яку отримуєте від незнайомців через мобільний телефон, перевіряйте її. У жодному разі не повідомляйте нікому дані своєї картки та коди, які надходять вам на мобілку. Також не варто робити будь-які операції з карткою телефоном, краще особисто піти у банк.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102». Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.