П’ятеро травмованих – наслідки чотирьох аварій, які трапилися на дорогах області минулої неділі. Основні причини автопригод – перевищення швидкості, недотримання дистанції та ігнорування правил дорожнього руху.

28 квітня на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська», неподалік Зборова, трапилась аварія з травмованими. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з’ясувалося, що водійка «DAEWOO LANOS», рухаючись в напрямку Тернополя, не впоралася із керуванням та з’їхала в кювет. У результаті цього – двоє травмованих пасажирів, серед яких – 12-річний юнак. Хлопця госпіталізували в ортопедичне відділення.

Чергова аварія з потерпілими трапилася між селами Мухавка та Свидова Чортківського району. Жителька селища Товсте, керуючи автомобілем “Fiat Doblò” та здійснюючи маневр повороту, не впоралася з керуванням та врізалася у скульптуру. До лікарні з переломами та іншими травмами доправили пасажира 1969 року народження.

З тілесними ушкодженнями потрапив до медзакладу й житель села Мала Горинка. 29-річний чоловік, керуючи автомобілем “Citroen Jumpy”, не впорався з керуванням і автівка перекинулася.

Про травмованого в ДТП підлітка на лінію “102” повідомила жителька Козівської територіальної громади. За попередньою інформацією, потерпілий їхав на електроскутері “Sinski 1500w” і потрапив під колеса автомобіля марки “Renault”. Неповнолітнього госпіталізували.

Причини всіх аварій встановлять слідчі. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.