Будуть судити лікаря ВЛК, котрий допоміг ухилянту стати “непридатним” до військової служби

Слідчі Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо члена військово-лікарської комісії. Йому загрожує до трьох років обмеження волі за службове підроблення медичного висновку військовозобов’язаного для надання відстрочки від мобілізації.

Підозрюваний працював лікарем-терапевтом та був членом територіальної постійно діючої військово-лікарської комісії при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У ході досудового розслідування було встановлено, що медик оформив документи про тимчасову непридатність до військової служби одному з пацієнтів, зазначивши у лікарському висновку неправдивий діагноз. Відтак військовозобов’язаний отримав відстрочку від мобілізації.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 28, частиною першою статті 366 – видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України.

Крім того, поліцейські встановили спільницю фігуранта – завідувачку терапевтичним відділом, яка є членкинею територіальної військово-лікарської комісії. Матеріали щодо неї було виділено в окреме кримінальне провадження, розслідувано та скеровано до суду. Їй теж інкримінують службове підроблення.

Незаконні дії підозрюваних викрили оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки спільно із працівниками Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Досудове розслідування проводилося під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.