На Тернопільщині поки не будуть застосовувати графіки відключення електроенергії

На Тернопільщині наразі не будуть застосовувати графіки відключення електроенергії.

Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“Сьогодні о 08:40 год. надійшла вказівка від НЕК «Укренерго» про відміну застосування графіків аварійного відключення (ГАВ) в Тернопільській області”, – повідомляють в обленерго.

Раніше сьогодні в обленерго повідомляли, що у звʼязку з дефіцитом електроенергії в обʼєднаній енергосистемі України від НЕК “Укренерго” надійшла вказівка про застосування графіків аварійних відключень споживачів.