Бійці 82 батальйону 105 окремої бригади ТрО отримали нагороди від міністра оборони України.

44 солдати, сержанти та офіцери були удостоєні відзнаками за високий професіоналізм при виконанні бойових завдань та службових обов’язків. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Юрій Кульпа.

Бойові нагороди, а це «Хрест сил ТРО», «Залізний Хрест», «Лицарський Хрест», «Захиснику України» військовослужбовцям вручив командир 105 окремої бригади територіальної оборони полковник Євген Фоменко.

«Кожен з вас вартий уваги, дякую за службу, бажаю всім успіху та не забувайте, не менш важливою нагородою буде повернутися до ваших рідних живими й неушкодженими. Бережіть себе», – наголосив командир під час зустрічі із бійцями.

ДОВІДКОВО

82 окремий батальйон 105 окремої бригади територіальної оборони розгорнутий на воєнний штат від початку повномасштабного російського вторгнення. Брав безпосередню участь в боях на Куп’янському напрямку, виконував завдання на Сумщині, Харківщині. Сьогодні військовослужбовці безпосередньо беруть участь у захисті територіальної цілісності та суверенітету України на визначених ділянках в зоні відповідальності ОТУ.

Відзнакою «Лицарський хрест» — нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, які в умовах з ризиком для життя проявили виняткову хоробрість під час ведення бойових дій проти ворога України, в антитерористичних заходах та в операціях з підтримання миру і безпеки під час проходження служби у складі українських національних контингентів.

Відзнакою «Хрест Сил територіальної оборони» — нагороджуються військовослужбовці та працівники Сил територіальної оборони Збройних Сил України за бездоганну службу (працю), старанність, розумну ініціативу, високі особисті досягнення у службовій (трудовій) діяльності, відмінні особисті показники у бойовій підготовці, видатні заслуги та значний особистий внесок у справу розвитку Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Відзнакою «Залізний хрест» — нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань, проявлені мужність і героїзм під час ведення бойових дій проти ворога України, в антитерористичних заходах та в операціях з підтримання миру і безпеки під час проходження служби у складі українських національних контингентів.

Відзнакою «Захиснику України» – нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, а також інші особи за зразкове виконання військового (службового) обов’язку та інші заслуги перед Збройними Силами України.