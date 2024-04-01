Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» завершив реалізацію проєкту «Довгі РУКи ТрО». Усі 31 бригада Сил територіальної оборони ЗСУ отримали розвідувально-ударні комплекси зі 120-мм мінометами, зокрема і 105-та окрема бригада ТрО.

Загальна вартість переданого війську за проєктом протягом квітня 2023-го — лютого 2024 року майна становить 338 064 692 грн.

Кожна бригада Сил територіальної оборони отримала, зокрема:

Мінометів калібру 120-мм — 6 шт

Прохідних пікапів — 3 шт

Радіостанцій Motorola — 14 шт

Приладів нічного бачення (ПНБ) — 9 шт

Квадрокоптерів DJI Mavic 3 з додатковими батареями і пультами — 3 шт

Планшетів із ГРК «Armor» з картамии пам’яті та чохлами — 8 шт

Джерел безперебійного живлення — 3 шт

Генераторів — 3 шт

Метеостанцій — 1 шт

Монокулярів із сіткою та компасом — 3 шт

«Ми мали на меті посилити вогневий потенціал кожної з 31 бригад Сил територіальної оборони ЗСУ за рахунок створення в них окремих мінометних батарей зі 120-калібром. Доти штатно в ТРО були на оснащенні 60 і 82-мм. Ми дали засіб, який працює на понад удвічі більшу відстань — до 7 км, а також із у 3-4 рази потужнішим боєприпасом. Важливо, що це нові вироби з прицілами і всім необхідним для роботи на довгий період.

Ми не тільки надали цим батареям засоби ураження і логістики. Ще одним завданням було — створити довкола них розвідувально-ударний контур з цілою екосистемою розвідки, ідентифікації, цілевказання, коригування і підтвердження результатів», — говорить директор «Повернись живим» Тарас Чмут.

Збір 333 млн грн на проєкт «ДОВГІ РУКи ТрО» Фонд стартував у грудні 2022-го і завершив у березні торік. Кошти на кожну область — від 10,8 млн грн до 32,4 млн грн — акумулювали окремо, оскільки Сили тероборони сформовані за територіальним принципом, і регіони мають від однієї до трьох бригад.