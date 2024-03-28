Президент України вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня командиру роти вогневої підтримки.

Під час візиту на Сумщину глава держави поспілкувався із захисниками та подякував їм за сумлінне виконання бойових завдань.

«Дякую вам за те, що захищаєте Україну, наш суверенітет і територіальну цілісність. Бажаю здоров’я вам, вашим родинам і, звичайно, перемоги. Від цього залежить наше майбутнє», – зазначив Володимир Зеленський.

Капітан Олег Билиця – командир роти вогневої підтримки 80 батальйону бригади отримав державну нагороду за успішне виконання бойових завдань в районі н. п. Роздолівка Бахмутського району Донецької області.