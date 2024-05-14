ТЕРНОПІЛЬ, зустрічайте!
Великий сольний концерт талановитого та харизматичного YAKTAK!
Голос, який закохує з перших нот.
7 червня 19:00 – Concert Hall «Подоляни»
YAKTAK — це поп, реп, рок в одному поєднанні.
Особливості пісням додає гітара, в кожну композицію вона одягається в образ, який перегукується із піснею.
Ціль артиста — витіснити ворожі треки зі всіх топ чартів, що йому чудово вдається, адже пісні «Не мовчи», «Чекає вдома», «Уночі», «Порічка», «Ти така вродлива», «В пустій кімнаті», «Нижча зростом» та багато інших з легкістю залітають в тренди YouTube, збирають мільйони переглядів та завойовують серця слухачів.
*Концерт є благодійним, адже частина коштів буде відправлена на допомогу ЗСУ
*Продаж квитків за посиланням http://surl.li/tqwic.