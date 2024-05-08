Слухали російську попсу і посилали нах*й: на Великдень в сусідній області виник конфлікт з переселенцями. ВІДЕО

У Ковелі виник конфлікт між переселенцями та місцевими жителями.

Відео у фейсбуці опублікувала ковельчанка Тетяна Лялькова. Про це повідомляє сайт новин Волині «Конкурент».

Як йдеться в дописі, у Ковелі біля будинку, де нещодавно внутрішньо переміщеним особам вручали ключі від квартир, відбувався «двіж» та гриміла російська музика. Прохання сусідів – місцевих мешканців – змінити музику та припинити галас виявилися безрезультатними. До того ж викликали агресію нових городян.

“Великдень. Весь день біля будинку, де нещодавно ВПО вручали ключі від квартир, двіж і гримить російська музика. Сусіди декілька разів просили змінити музику і припинити шум. Результату нуль. Єдине, що почули від гостей нашого міста, це привітне ідіть нах*й і нам пох*й.

В місті майже щодня МІСІЯ НА ЩИТІ. Втрати. А тут караоке і дискотека з російською попсою. Приїхали наші хлопці пояснити, що то ненормально… Реакцію ви бачите самі”, – написала ковельчанка.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, конфлікт словесно залагодити не вдалося.