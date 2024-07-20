“Ніжна, як молоко”: в сусідній з Тернопільщиною області є озеро зі “срібною” водою. ФОТО

На Волині є озеро, яке не тільки зачаровує своєю красою, а й має особливий склад води.

Про це повідомляє сайт новин Волині та Луцька «Конкурент» Світлинами диво-озера у мережі поділилася Elena Bermes.

Йдеться про озеро Пісочне, що розташоване в селі Мельники на Волині. Це місце давно стало одним із улюблених та популярних для літнього відпочинку. Тиша, спокій, краса і свіже повітря щороку ваблять до себе нових і вже постійних відвідувачів.

Озеро Пісочне огорнуте лісом, що дає можливість не тільки ніжитись під сонячними променями на березі, а гуляти стежками поміж велетенських сосен.

Однією з переваг водойми є її особливий склад води: вона збагачена сріблом.

«Вода ніжна, як молоко, збагачена сріблом, за гарної погоди з неї просто не хочеться виходити», – зазначає авторка допису.

Біля озера Пісочне можна відпочивати у наметах або ж орендувати кімнату чи будиночок.

«Такий собі напівдикий відпочинок для перезавантаження, яке нам всім необхідне, хоча б на декілька днів», – додає Elena Bermes.