Підійшов, показав геніталії та ще й побив. Звучить доволі абсурдно, проте саме така ситуація трапилась у селі Підгайці, а згодом і у Луцьку. Без уваги такий вчинок не залишили, тож зараз справу за статтею «Хуліганство» слухають у Луцькому міськрайонному суді.

Зі слів потерпілих, яких у справі троє, молодий чоловік спочатку чіплявся до них, потім зняв спідню білизну, а по тому ще й битися поліз. Про це повідомляє сайт новин Луцька та Волині «Конкурент».

«Обвинувачений підійшов до мене і сказав нецензурно: «давай я покажу тобі свої геніталії». Я його відштовхнув і ми обійшли його стороною. Він зненацька напав на мене, почав завдавати удари. До цього теж був випадок, але давно. Тому він мені знайомий», – розповів потерпілий Антон.

Інший потерпілий у справі теж розповідає, яка ситуація сталася у нього. Зі слів хлопця, він прийшов із дівчиною в заклад, зробив замовлення та чекав на вулиці. Хлопець помітив, як обвинувачений чіпляється до людей, а згодом підійшов й до них. Коли ж головний фігурант побачив, що розмовляти з ним бажання не мають, у хід пішли кулаки.

«Я не знаю, образився він чи ні. Просто завдав мені удару в лице і вже почалась ця сутичка. Далі ми побилися, зайшли в середу у заклад, і цей чоловік почав вибивати скло: рукою, ногою, головою. Розбив скло, подзвонили у поліцію, його затримали. Написали заяву. Він тобі був в стані чи алкогольного, чи наркотичного сп’яніння. Люди, які були поруч, казали, що це скоріш за все наркотичне сп’яніння», – каже Максим.

Ситуацію у свої руки взяли правоохоронці. Зрештою справа дійшла до суду. Але розглянути її досі не можуть, бо ж обвинувачений на засідання систематично не з’являється.

Один з потерпілих розповідає: за кілька годин до судового засідання бачив обвинуваченого. Мовляв, останній повісти в суд просто ігнорує. Через відсутність чоловіка засідання знову відклали. Суддя ж вирішив застосувати примусовий привід головному фігуранту.

Відео ТРК Аверс