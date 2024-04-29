Традиційні українські веснянки, що колись весело співалися на святкування приходу весни, набули нового змісту в драматичний час війни. Молода талановита співачка та поетка Віталія Грицак (Vitaliia) з Тернопільщини записала хвилюючу веснянку, яка миттєво розбурхала інтернет-спільноту.

У пісні гармонійно переплелися контрастні мотиви добра і зла, життя і смерті, війни та миру. Проте головне послання веснянки – це потужний заклик до світла і Перемоги України у кривавій боротьбі з російським загарбником. Завдяки автентичному фольклорному звучанню з домінуванням народних інструментів, веснянка Віталії торкається найглибших струн душі, пише Місто.

Співачка впевнена, що давня традиція виконання веснянок має відродитися і стати такою ж масовою, як і колядування на Різдво. Адже ці пісні-обереги сповнені невичерпною життєдайною силою та вірою в кращу долю для українців.

Варто додати, що Віталія Грицак – не новачок на музичній сцені Тернопільщини. Попри свій ще досить юний вік, дівчина вже встигла здобути популярність і повагу серед шанувальників фольклору та етномузики. Її голос – ніжний і проникливий, а виконавський стиль вирізняється глибокою щирістю та емоційністю. Тернополянка вміло поєднує давні та сучасні музичні традиції, пропускаючи їх крізь призму власного світосприйняття.

Нова веснянка – яскравий приклад таланту Віталії та її вміння створювати змістовні, актуальні композиції, що бентежать серце і наповнюють душу вірою і надією на світле майбутнє для рідної України.