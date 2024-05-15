Зіткнулися дві “Тесли” і “Тойота”: у Тернополі сталося дуже дороге ДТП. ФОТО

Четверо травмованих потрапили до медзакладів у результаті дорожньо-транспортних пригод.

За попередньою інформацією, причина усіх трьох ДТП – недотримання правил виїзду з головної дороги на другорядну або навпаки.

14 травня на спецлінію 102 надійшов виклик від чоловіка про те, що в селі Скородинці Чортківського району у його вантажівку в’їхало легкове авто. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що водійка автомобіля Volkswagen Passat , виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконалася в безпечному русі та допустила зіткнення з автомобілем DAF. У результаті удару жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували у лікарню.

Близько 20:45 у Тернополі не розминулося три іномарки. Водій Tesla не надав переваги в русі та зіткнувся із Toyota Highlander. У результаті удару автівку Toyota відкинуло і вона врізалася у ще одне авто Tesla. До лікарні потрапили двоє кермувальників.

Чергову автопригоду з потерпілими працівники поліції зареєстрували в обласному центрі о 21:20. Слідчі встановили, що водій автомобіля Mercedes-Benz GL450 виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив транспорт та зіткнувся із Renault Clio. Меддопомогу лікарі надавали водієві з Renault.

В учасників ДТП взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі нададуть правову кваліфікацію подіям після встановлення усіх обставин зіткнень.