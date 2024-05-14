Дефіле у вишиванках відбудеться у Тернополі

У День вишиванки, 16 травня у Тернополі на відкритому майданчику біля пам’ятника Іванові Франку відбудеться дефіле у вишиванках з нагоди мистецького свята «Вишиванка – код нації» в рамках святкування Всеукраїнського дня вишиванки.

Запрошуємо взяти участь у заході усіх тернополян та гостей нашого міста – тих, хто шанує наші традиції, хто має, носить і любить вишиванку. Основна умова – бути одягненим у вишиванку і продефілювати подіумом. Участь у заході безкоштовна та без вікових обмежень.

Для участі потрібно попередньо зареєструватись за посиланням.

Продемонструйте свої вишиванки – старовинні, вишиті власноруч, ексклюзивні авторські, сучасні, патріотичні. Покажіть цілому світові, що українська душа квітує у вишиванці, всупереч вогню війни!