В аферу потрапила мешканка Чортківщини. Жінка хотіла придбати товар, однак, втратила заощадження на банківській картці.

Жінка перебуває закордоном і хотіла придбати вишиванки. Знайшла продавці, який запевнив, що відправить пакунок до Європи. Згодом потерпіла отримала повідомлення про оплату послуг служби доставки. Вона перейшла за посиланням і ввела всі дані картки. З рахунку зникли майже 30 тисяч гривень.

Щоб не попастися в пастки шахраїв, варто запам’ятати одне правило — ніколи, ні за яких умов не переходити за посиланнями, отриманими від третіх осіб. А ще – не давайте нікому дані картки, на якій є чимала сума.

Будьте вкрай обережними з оголошеннями про продаж товарів у Інтернеті – не перераховуйте у таких випадках жодних завдатків, якщо номер рахунку вам невідомий; наполягайте на оплаті накладним платежем.