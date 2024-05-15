У Запорізькій області загинув захисник з Тернопільщини Андрій Мисик

Страшні трагічні звістки, на превеликий жаль, продовжують надходити на Тернопільщину.

13 травня ми втратили ще одного земляка. 34-річний кулеметник, мешканець Старого Збаража Андрій Мисик загинув внаслідок артилерійського обстрілу ворога поблизу населеного пункту Новопокровка Пологівського району Запорізької області.

Про важку непоправну втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Нехай Господь допоможе рідним пережити це непоправне горе. Розділяємо невимовний сум і душевний біль з усіма близькими мужнього захисника Батьківщини.

Вічна слава нашому Герою!”, – ідеться у повідомленні очільника громади.