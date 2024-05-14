До помешкання жінки, котра вже не мала сил за собою доглядати, не змогли зайти ні сусіди, ні соціальний працівник. Їх не пускав син, який морив лежачу матір голодом, аби та віддавала пенсію.

До дільничного офіцера, котрий обслуговує село Щепанів Козівської селищної громади, звернувся діловод сільради та повідомив про те, що вони разом із соціальним працівником не можуть потрапити до помешкання місцевої 93-річної жительки. Зі слів сусідів, вони теж тривалий час не бачили пенсіонерку, тому підозрюють, що з нею могло щось трапитися.

Дільничний офіцер поліції Віктор Кушнір разом зі своїми колегами із сектору поліцейської діяльності у селищі Козова оперативно прибули до помешкання пенсіонерки.

Син жінки поводився агресивно, погрожував, кидався на поліцейських з кулаками. Як згодом з’ясувалося, зловмисник має психічні захворювання.

Поліцейські разом з представником сільради доправили пенсіонерку до лікарні. З’ясувалося, що жінка давно не їла, її син час від часу давав їй шматок хліба і склянку кефіру, вимагаючи на заміну гроші з пенсії.

Після обстеження та лікування пенсіонерка буде проживати у геріатричному пансіонаті.

На її сина поліцейські склали адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства – стаття 173-2 КУпАП.