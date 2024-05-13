Збив дві електроопори, дорожній знак і перекинувся: карколомна ДТП на Тернопільщині. ФОТО

Шість дорожньо-транспортних пригод зареєстрували слідчі на Тернопільщині у неділю 12 травня.

На автодорозі М19 «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече» близько 7 ранку водій автомобіля Mitsubishi Lanser, рухаючись в напрямку Теребовлі, у селі Кровинка не впорався із керуванням. Як наслідок – автівка з’їхала в кювет та перекинулася. Водія з травмами доправили до лікарні.

Схожа аварія, але вже із летальними наслідками, трапилася у Кременці. Автомобіль Fiat Scudo перекинувся, опинившись у кюветі. 38-річний водій помер дорогою до лікарні.

У Тернополі близько 19:11 не розминулися водії автомобіля Nassan Qashqai та електровелосипеда Fada Ritmo. У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримав 23-річний велосипедист.

О 20:00, виконуючи маневр повороту, водійка автомобіля Ford Fiesta допустила зіткнення із мотоциклом Kawasaki. Аварія трапилася в обласному центрі на вулиці Мазепи. До лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували пасажирку з мотоцикла.

Виїхав за межі дороги, врізався у дві електроопори та дорожній знак, а після цього перекинувся автомобіль Volkswagen Touran, яким керував 60-річний чоловік. Аварія трапилася о 21:15 на автодорозі «Збараж-Підволочиськ», в межах села Медин Скориківської громади. Кермувальнику на місці аварії надали меддопомогу. Від госпіталізації він відмовився.

Керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння – одна з причин ДТП неподалік села Шляхтинці. Водій AUDI A7, перелаштовуючись з однієї смуги в іншу, допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля Mitsubishi L200. Унаслідок автопригоди до лікарні потрапила пасажирка з Mitsubishi.

На водія AUDI склали адмінпротоколи відповідно до статті 124 (порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 130 (Керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні порушення.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають досудові розслідування відповідно до частини 1 та 2 статті 286 Кримінального кодексу України.