З 13-го до 20 травня 2024-го року у житлових комплексах Тернополя від “Креатор-Буд” діють акційні пропозиції на обмежену кількість квартир.

Спеціальні ціни – від 23 000 гривень за квадратний метр в обраних квартирах.

Список проєктів, у яких діють спеціальні ціни:

ЖК «Домініканський», вул. Опільського

ЖК Manhattan, бульвар Куліша

ЖК Atlanta Tower, вул. Нечая

ЖК «Набережна Вежа» вул. Білецька

ЖК «Метрополь» вул. Шептицького – Доли

«Варшавський мікрорайон», Підволочиське шосе

«Варшавський deluxe», Підволочиське шосе, 5.

Деталі акції, вартість та перелік планувань, на які діють акційні умови, можна дізнатись на сайті компанії www.kreator-bud.com та у менеджерів центрального відділу продажу, що за адресою: Тернопіль, вул. Листопадова, 1.

А також у відділі продажу житлових комплексів «Варшавський мікрорайон» та «Варшавський deluxe»: Підволочиське шосе, 5, на території будівництва мікрорайону.