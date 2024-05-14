На Тернопільщині стартував фінал ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Географія».

Повідомила на брифінгу директорка департаменту освіти і науки ОВА Ольга Хома. 11 учасників зі всієї країни демонструватимуть власні вміння та педагогічну майстерність.

Конкурс проходитиме з 12 до 17 травня, згідно з його умовами у номінації «Географія» передбачено такі випробування, як «Дослідження» та «Урок». Під час випробування «Дослідження» конкурсанти демонтуватимуть уміння проєктувати пошукову діяльність учнів у форматі розроблення програми. Мета випробування «Урок» – визначити рівень педагогічної майстерності щодо проведення уроку в 6–9 класах.

«Оцінювання результатів випробувань здійснюватиметься за бальною системою та критеріями, затвердженими відповідним журі, до складу якого увійшли кращі наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники з різних областей України – фахівці з географії», – розповіла Ольга Хома.

За словами організаторів, 17 травня оприлюднять результат Конкурсу та нагородять переможця 2024 року у номінації «Географія».