Три заклади професійно-технічної освіти Тернопільщини отримають кошти з держбюджету на оновлення виробничих майстерень. Йдеться про Тернопільський професійний коледжі з посиленою військовою підготовкою, Кременецький професійний ліцей та Чортківське вище професійне училище. Загальна сума становить понад 47 мільйонів гривень.

Виділення коштів відбувається в межах проекту Міністерства освіти і науки України — «100 майстерень», метою якого є оновлення закладів професійної освіти, які навчатимуть професій для відбудови країни.

– Заклади, які подавали свої заявки, дуже якісно підготували пропозиції та довели свою думку чому саме вони хочуть таку матеріально-технічну базу, і комісія Міносвіти, яка обирала найкращі проекти обрала три проекти з Тернопільської області, – розповіла під час брифінгу Ольга Хома, директор департаменту освіти і науки ТОВА. – Такі навчально-практичні центри важливі нам в майбутньому під час створення професійних ліцеїв, адже реформа системи освіти буде вимагати сучасної матеріально-технічної бази для навчання учнів якісним володінням літальними апаратами, ремонтом автомобілів, сільськогосподарською технікою Один із навчально-практичних центрів має сільськогосподарське спрямування, де буде сучасна техніка для обробітку землі і збирання врожаю. Це дасть можливість місцевим аграріям наймати кваліфікованих робітників. Ми неодноразово чули скарги, що наші учні навчаються не на сучасному обладнанні. Тепер область матиме вже другий такий навчально-практичний центр із сучасною сільгосптехнікою. Бачимо також, що у закладах де оновлюється матеріальна база, де є сучасні навчально-практичні центри збільшується й контингент учнів.

У Міністерстві освіти і науки вже вибрали 72 профтехи, які отримають 500 мільйонів гривень на оновлення майстерень. Основі напрямками такі : сільське господарство — 14 майстерень; громадське харчування — 10 майстерень; промисловість та машинобудування — 7 майстерень; будівництво та автомобільний транспорт — 6 майстерень. Також будуть такі профілі, як зварювання, металообробка, деревообробка тощо. Ще дві майстерні будуть створені за профілем оператор дистанційно керованих апаратів, тобто оператор цивільних дронів. Одна із них – у Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою підготовкою. У департаменті освіти і науки ТОВА сподіваються, що область отримає кошти на оновлення майстерень також в інших закладах.

– Всього має бути 100 майстерень відповідно до програми Міносвіти, тому ми чекаємо, що з тієї частини, яка залишилась, ще можливо якісь заклади області потраплять у рейтинг і ми ще отримаємо нові навчально-практичні центри, – додає Ольга Хома. – Всього від нашої з області було подано сім заявок: п’ять із закладів освіти обласного підпорядкування і два із закладів професійно-технічної освіти Тернополя. Чекаємо, що ці заявки також будуть розглянуті, і не виключено, що ще якість проекти ми отримаємо для реалізації в області. Усі практично-навчальні центри на які виділили фінансування мають бути реалізовані у 2024 році, і кошти мають бути використані до кінця цього року.