У Великогаївській громаді – скандал. Під час сесії сільської ради голова громади Олег Кохман вніс зміни до бюджету, які викликали обурення у частини депутатів.

Як повідомляє видання “Тернополяни”, очільник громади змусив депутатів проголосувати за виділення рекордної суми для місцевої аматорської футбольної команди “Агрон”. Відтак, на розвиток футболу у розпал війни з бюджету громади виділили мільйон гривень. При цьому, як зауважує видання, у цій футбольній команді грає син очільника громади – Ігор Кохман.

Такому рішенню передувала суперечка Олега Кохмана із опозиційними до нього депутатами. Під час повітряної тривоги голова не призупинив сесію. Відтак, депутати викликали поліцію. Поки деякі обранці давали пояснення, Олег Кохман швидко ініціював голосування, “замаскувавши” футбольне питання, пишуть “Тернополяни“.

– Голова включив питання про виділення коштів на футбольну команду в пакет інших питань. Напряму ми не знали, за що голосуємо. Проекти рішень ми не отримували. У футбольному клубі “Агрон” грає лише троє жителів нашої громади. Мінімальною більшістю “прогнали” це питання. Більшість депутатів є працівниками сільської ради. Вони залежні від голови, тому були змушені проголосувати. Не розумію, як під час війни можна виділити мільйон на футбольну команду, в якій футболісти отримують зарплату орієнтовно 20 тисяч гривень, – розповів журналістам депутат Великогаївської сільської ради.

Цікаво, що Олег Кохман неодноразово заявляв про те, що ФК “Агрон” функціонує за кошти меценатів, зауважує видання “Тернополяни”.