Сьогодні, 24 квітня, на 74 році життя в Тернополі відійшов у засвіти сумівець, похресник Степана Бандери, духівник і виховник Спілки Української Молоді, отець Роман Мірчук.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Ukrainian Youth Association – CYM Global.

Народився отець Роман у Німеччині, в Мюнхені 13 вересня 1950 року в сім’ї політичного діяча та історика Петра Мірчука. У 1952 році з родиною переїхав до Америки, оселився у Філадельфії. В юнацьких роках доєднався до Спілки Української Молоді.

“Роман Мірчук був членом Центральної (Світової) Управи СУМ (1973-1978 рр.) та Крайової Управи СУМ в Америці, редактором сумівських сторінок у пресі. У 1977 році здобув ІІІ ступінь Дружинника-Суспільника СУМ. У 1976 році прийняв ієрейські свячення в Філадельфійській архиєпархії УГКЦ, де служив 35 років на різних парафіях і у відділі катехизації молоді”.

“У 90-х роках Роман Мірчук приїхав в Україну, де з 1994 по 1999 рік працював віце-ректором Львівської духовної семінарії Святого Духа. По поверненні в 1999 році до США став до душпастирської праці в церкві св. Миколая у Вільмінґтоні, Делавер і церкві св. Василія в Чесапік Ситі, Мериленд. Був парохом в церкві Св. Івана Хрестителя у Виппані, де розпочав проєкт побудови нового храму та українського культурного центру, відкритих у 2006 та в 2013 роках”, — йдеться у дописі.

У липні 2015 Роман Мірчук знову повернувся в Україну, щоб розпочати служіння у греко-католицькій парафії Миколаєва, а згодом — в Одесі.

“З того часу, крім душпастирської діяльності, о.Роман дієво долучався до проведення Всеукраїнських благодійних таборів СУМ для дітей українських бійців та вимушених переселенців зі Сходу, забезпечуючи їх духовною опікою та підтримкою, брав участь у крайових таборах і заходах СУМ в Україні. У 2018 році Світовий Конґрес Українців підтримав ініціативу Світової Управи СУМ та нагородив Романа Мірчука своєю найвищою відзнакою — медаллю святого Володимира Великого, вшанувавши його довголітню та жертовну працю на славу Бога й України та особливий внесок у розвиток українського життя в діаспорі, становлення і розбудову української держави”.

Останні місяці життя отець Роман провів у Тернополі.

Як повідомили Суспільному представники Тернопільського осередку СУМ, похоронять Романа Мірчука на Львівщині. А саме, в середу, 24 квітня о 20:00 відбудеться священичий Парастас у каплиці Семінарії в Рудно. Тіло покійного о. Романа Мірчука перебуватиме в каплиці Семінарії в Рудно 25 квітня до 14:00. Потім відбудеться панахида і перевезення тіла до села Добрівляни, Стрийського району Львівської області. 16:00 — зустріч тіла в Добрівлянах на початку села. П’ятниця, 26 квітня, 12:00 — Літургія Напередосвячених Дарів. Похорон у Добрівлянах.