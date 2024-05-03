І сміх, і гріх: працівники ТЦК “спіймали” злочинця раніше, ніж поліція. ВІДЕО

Оперативники Тернополя викрили шахрая, який ошукав пенсіонерку на понад 50 тисяч гривень. Цікаво, що знайшли його у… навчальному центрі ЗСУ!

14 квітня до Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру та повідомила, що їй зателефонувала начебто онука й повідомила, що потрапила до лікарні і їй терміново необхідні гроші. Додзвонювачка попросила передати гроші знайомому.

За деякий час до потерпілої прийшов чоловік і вона віддала йому 41 тисячу гривень та 300 євро. Про те, що її ошукали жінка дізналася лише після того, як поспілкувалася з онукою. Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи та встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель Київської області.

Як розповів начальник ГУ НП у Тернопільській області Сергій Зюбаненко, розшуківці швидко встановили особу афериста. Оперативники більше тижня його шукали та він мов у воду канув. За допомогою камер відеоспостереження відстежили маршрут його пересування.

“Яке ж було здивування поліцейських, коли вони знайшли підозрюваного в одному із навчальних центрів ЗСУ. Виявилося, що після скоєння злочину наш фігурант так накивав п’ятами, що потрапив “до рук” ТЦК. От такі курйозні випадки бувають”, – зазначив Зюбаненко.

Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Оперативники проводять заходи щодо встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину. Наразі відомо, що один з його спільників перебуває в місцях позбавлення волі.