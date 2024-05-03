У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте ухилявся від мобілізації. На суді він провину заперечив та заявив, що працівники ТЦК “вручали йому повістки не за місцем проживання”.

Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду Тернопільської області від 26 квітня 2024 року, передає ТСН.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до військової служби. Першу повістку він отримав 23 березня 2023 року на своїй земельній ділянці, проте так і не прийшов до ТЦК. 3 травня 2023 року чоловіку повторно вручили повістку, проте він знову не прийшов до військкомату.

На суді чоловік провину заперечив. Він пояснив, що “за результатами військово-лікарської комісії він був визнаний придатним для проходження військової служби. Отримав дві повістки, а саме у березні 2023 року — на городі, а у травні 2023 року — в центрі м. Почаєва, а не за місцем проживання. 29 травня 2023 року прийшов до Кременецького РТЦК близько 11 години, щоб пояснити про причини неявки, однак біля брами були двоє військових, які його не пропустили до військкомату”. Житель Тернопільщини заявив, що він не ухилянт, але служити не хоче, бо “він доглядає маму та має хворе серці”. Водночас підсудний не оскаржував рішення ВЛК.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.