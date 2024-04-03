1 квітня відбувся чин священничого похорону за новопреставленим ієреєм о. Олегом Малібродою.

Похоронне дійство очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк.

Священник відійшов у вічність на 69 році життя. 27 років він здійснював служіння у парафіяльному храмі св. Івана Богослова села Ілавче (Теребовлянщина).

«Добрий, чуйний, з великою любов’ю у серці священик, – повідомляє інфопортал с. Ілавче. – Так ми вас запам’ятаємо. Дякуємо, отче за Ваше невтомне служіння і за сміливість бути з людьми у найскладніших моментах їхнього життя. Віримо, що навіть відійшовши від життя земного, отець Олег продовжуватиме охороняти молитвою кожного з нас. Нехай Господь дарує йому Царство Небесне і вічну нагороду в своїх батьківських обіймах за гідне і жертовне священниче служіння».

Священник народився 5 січня 1955 року у селі Затурин Підгаєцького району. 15 лютого 1981 року був висвячений на священника. Душпастирював на Гусятинщині та в інших селах Тернопільщини. 29 серпня 1996 року був прийнятий у лоно Тернопільської єпархїі УГКЦ кир Михаїлом Сабригою та призначений парохом села Ілавче.

Архиєпископ і митрополит Василій Семенюк, єпископи-помічники Теодор Мартинюк та Володимир Фірман, працівники курії архиєпархії, усі священники та вірні висловлюють щирі співчуття родині покійного. Нехай Всемилостивий Господь прийме душу о. Олега в Небесні Оселі, де всі святі і праведні спочивають.

Джерело: Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ