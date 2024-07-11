10 липня 2024 року Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав разом із єпископами УГКЦ з України та з-за кордону, відвідав село Заздрість на Тернопільщині. Там вони побували в родинному обійсті та Музеї патріарха Йосифа Сліпого.

Візит відбувся у 40-ву річницю відходу у вічність слуги Божого Йосифа Сліпого (упокоївся 7 вересня 1984 в Римі). З цього приводу в каплиці Положення ризи Пречистої Діви Марії, що розташована в музеї, Блаженніший Святослав звершив Панахиду за упокій свого попередника. Молитву супроводжували співом семінаристи Тернопільської вищої духовної семінарії.

У родинному обійсті Сліпих архиєреїв привітала голова Представництва Товариства Святої Софії (США) в Україні п. Данута Іванкович. Вона розповіла їм про дитячі роки Йосифа Сліпого в рідному селі, його навчання у школі та прагнення до наукової діяльності. Не оминула увагою й моменту зародження покликання до священства та спілкування з митрополитом Андреєм Шептицьким.

Після цього п. Данута провела для єпископів екскурсію обійстям, розповівши про тогочасні обставини життя родини Сліпих.

Митрополит Борис Ґудзяк, владика Гліб Лончина та о. Андрій Онуферко поділилися з присутніми своїми спогадами про спілкування з патріархом Йосифом у Римі після його звільнення зі сталінських таборів. Варто зазначити, що саме патріарх Йосиф висвятив владику Гліба на священника 3 липня 1977 року в монастирі Святого Теодора Студита у Ґроттаферраті поблизу Рима.

На завершення візиту Блаженніший Святослав подякував п. Дануті за її «місію відкривати двері дому патріарха Йосифа для майбутніх поколінь».

Департамент інформації УГКЦ