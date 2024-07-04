У Тернополі викрито змову ФОПів під час участі у закупівлі виробів релігійного призначення.

Адміністративна колегія Південно-західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України визнала дії ФОП Галабіцького В.В. та Кучера А.В. порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, які призвели до спотворення результатів торгів. Ідеться про узгодження поведінки учасників у торгах щодо двох закупівель: “Хрести ритуальні” (очікувана вартість – 590 000 грн), “Труни” (очікувана вартість – 2 900 000,00 грн). Закупівлі були проведені спеціалізованим комунальним підприємством “Ритуальна служба” Тернопільської міськради у 2022-2023 роках.

Відділення провело дослідження та встановило обставини вчинення порушення конкурентного законодавства, повідомляють у відділенні АМКУ. Рішенням адміністративної колегії на ФОП Кучера накладено штраф у розмірі 65 334 грн. ФОП Галабіцький В.В повідомив про припинення господарської діяльності. Тому його не оштрафували.