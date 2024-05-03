У Луцьку помер 2-річний хлопчик. Попередня причина смерті – отруєння невідомою речовиною.

Про це повідомив сайт новин Волині «Конкурент» з посиланням на поліцію Волинської області.

«Повідомлення до поліції про смерть 2-річного хлопчика у Луцьку надійшло 1 травня близько 17 години. За словами 24-річної матері, вона з сином вдень заснула, а коли прокинулась, виявила його без ознак життя. На місце прибули медики, які, на жаль, підтвердили смерть дитини. Попередня причина – отруєння невідомою речовиною. Опитано також співмешканця матері – 33-річного чоловіка, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Призначено ряд додаткових експертиз, зокрема, і для встановлення того, якою саме речовиною отруївся хлопчик. Встановлюються інші обставини трагедії, в результаті яких буде прийнято додаткові процесуальні рішення.

Відкрито кримінальне провадження за фактом смерті малолітньої особи через нещасний випадок.