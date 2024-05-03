З тілесними ушкодженнями до медичного закладу звернувся неповнолітній житель області. Сімнадцятирічний юнак отримав травми у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 1 травня близько 17:50 неподалік автозаправної станції в селищі Гусятин. За попередньою інформацією, хлопець, керуючи мотоциклом марки “Bajaj Pulsar NS 200”, не обрав безпечної дистанції та швидкості руху і як наслідок – допустив зіткнення із задньою частиною автобуса “Еталон”.

Потерпілому надали меддопомогу без госпіталізації. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Працівники звертаються до всіх учасників дорожнього руху бути взаємоввічливими на дорозі, не порушувати правил безпечного руху та пам’ятати, що дорога помилок не пробачає.