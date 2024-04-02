У суботу, 30 березня, в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулися ієрейські свячення випускника Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого, диякона Максима Кусіка, який при свяченнях взяв друге ім’я Марко.

Чин рукоположення у пресвітери здійснив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк в часі Архиєрейської Літургії в храмі Пресвятої Євхаристії. Митрополиту співслужили адміністратор малої базиліки о. м. Дмитро Квич, ректор Тернопільської вищої духовної семінарії о. Іван Римар, віце-ректор о. д-р Володимир Ковалковський, духівник о. Богдан Заблоцький та інші священнослужителі, які з різних областей прибули до святого місця разом зі своїми парафіянами.

У цей день численно паломники молилися у Марійському духовному центрі, приступали до святої Тайни Покаяння, випрошували у Господа за посередництвом Зарваницької Богородиці ласки перемоги та миру для українського народу.

Після Літургії архиєпископ Василій теплими словами привітав новопоставленого ієрея, усіх священослужителів та чисельних паломників, які взяли участь у Святій Літургії. Новопоставлений о. Максим-Марко висловив подяку митрополиту Василію за архиєрейське благословення й уділення Святої Тайни Священства, подякував ректору Тернопільської семінарії о. Івану Римару, всім викладачам, духівникам ТВДС, братам-семінаристам, своїм батькам, рідним та друзям.

Про це повідомили у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.